«Локомотив-Кубань» подписал 5-летний контракт с Антоном Квитковских

ив-Кубань» объявил на своем официальном сайте о переходе форварда (21 год, 198 см). По информации «Перехвата», контракт рассчитан на пять лет.

Квитковских является воспитанником . Он выступает за основную команду саратовского клуба с сезона-2017/18.

Ранее сообщалось, что «Локо» выплатит «Автодору» финансовую компенсацию за переход игрока.

В минувшем сезоне лиги ВТБ Квитковских провел 21 матч, набирая в среднем 8 очков и 3 подбора при реализации 32,7% из-за дуги.

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