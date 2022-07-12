«Барселона» договорилась с Николой Калиничем о контракте на 2 сезона

договорилась о подписании контракта с форвардом (30 лет, 203 см).

Как сообщает инсайдер Христос Харпидис, соглашение рассчитано на 2 года.

«Барселона» ранее заполучила права на Калинича в Испании, выкупив их у «Валенсии». Клуб также должен оформить выкуп контракта серба у «Црвены Звезды».

В матчах Адриатической лиги сезона-21/22 Калинич набирал 11,4 очка, 3,5 подбора и 3,3 передачи в среднем за игру.

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