«Барселона» хочет сохранить Данте Экзама

работает над продлением контракта с защитником (26 лет, 196 см).

Экзам играл за «Барселону» с декабря. После завершения сезона он хотел вернуться в НБА, но клубы североамериканской лиги не проявили заинтересованности в его подписании.

В Евролиге-21/22 Экзам набирал 6,3 очка, 2,5 подбора и 1,6 передачи в среднем за игру за 17 минут на площадке.

Испанский клуб также почти завершил переход форварда «Црвены Звезды» .

Дюрэнт – пародия на суперзвезду. А НБА, кажется, окончательно сломана