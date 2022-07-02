«Барселона» хочет сохранить Данте Экзама

«Барселона» работает над продлением контракта с защитником Данте Экзамом (26 лет, 196 см).
Экзам играл за «Барселону» с декабря. После завершения сезона он хотел вернуться в НБА, но клубы североамериканской лиги не проявили заинтересованности в его подписании.
В Евролиге-21/22 Экзам набирал 6,3 очка, 2,5 подбора и 1,6 передачи в среднем за игру за 17 минут на площадке.
Испанский клуб также почти завершил переход форварда «Црвены Звезды» Николы Калинича.
Дюрэнт – пародия на суперзвезду. А НБА, кажется, окончательно сломана