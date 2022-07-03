«Зенит» претендует на подписание Николы Калинича

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Форвард «Црвены Звезды» Никола Калинич (30 лет, 203 см) имеет предложения от нескольких клубов, сообщает сербское издание Ringier.

Лидером в борьбе за подписания игрока является «Барселона», которая предлагает ему контракт на 2,6 миллиона долларов за два года.

Также на Калинича претендую «Зенит» и «Монако». Ringier отмечает, что эти клубы готовы платить баскетболисту большую зарплату, чем «Барселона».

Кроме того, Никола все еще может остаться в «Црвене Звезде».

В минувшем сезоне Адриатической лиги Калинич набирал 11,4 очка, 3,5 подбора и 3,3 передачи в среднем за матч.

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