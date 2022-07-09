«Барселона» заполучила права на Николу Калинича в Испании

«Барселона» заполучила права на форварда «Црвены Звезды» Николу Калинича (30 лет, 203 см) в Испании.
Права на Калинича в АСВ принадлежали «Валенсии», за которую серб играл в сезоне-20/21. Сообщалось, что выкупить их предлагалось за 500 тысяч евро.
Теперь «Барселоне» надо согласовать контракт с самим игроком и осуществить выкуп его контракта у «Црвены Звезды».
В матчах Адриатической лиги сезона-21/22 Калинич набирал 11,4 очка, 3,5 подбора и 3,3 передачи в среднем за игру.
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