«Бруклин» просил у «Миннесоты» Эдвардса, Таунса и 4 драфт-пика за Дюрэнта

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«Бруклин» был готов обменять звездного форварда Кевина Дюрэнта в «Миннесоту», но потребовал солидную компенсацию.

«Слышал, что «Бруклин» хотел Карла-Энтони Таунса, Энтони Эдвардса и 4 драфт-пика.

У кого есть такие активы? У какой команды есть два игрока уровня Матча звезд и драфт-пики, при этом они должны нравиться Дюрэнту и иметь возможность бороться за титул после обмена», – рассказал инсайдер Брэндон Гудвилл.

«Вулвс» в итоге выменяли Руди Гобера из «Юты», сохранив Таунса и Эдвардса.

Дюрэнт на прошлой неделе попросил «Нетс» об обмене в другую команду. По информации СМИ, интерес к двукратному чемпиону НБА проявили больше половины клубов лиги. В вишлист Кевина входят «Финикс» и «Майами».

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