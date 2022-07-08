«Бруклин» просил у «Миннесоты» Эдвардса, Таунса и 4 драфт-пика за Дюрэнта

«Бруклин» был готов обменять звездного форварда Кевина Дюрэнта в «Миннесоту», но потребовал солидную компенсацию.
«Слышал, что «Бруклин» хотел Карла-Энтони Таунса, Энтони Эдвардса и 4 драфт-пика.
У кого есть такие активы? У какой команды есть два игрока уровня Матча звезд и драфт-пики, при этом они должны нравиться Дюрэнту и иметь возможность бороться за титул после обмена», – рассказал инсайдер Брэндон Гудвилл.
«Вулвс» в итоге выменяли Руди Гобера из «Юты», сохранив Таунса и Эдвардса.
Дюрэнт на прошлой неделе попросил «Нетс» об обмене в другую команду. По информации СМИ, интерес к двукратному чемпиону НБА проявили больше половины клубов лиги. В вишлист Кевина входят «Финикс» и «Майами».
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