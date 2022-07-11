Тадж Гибсон подпишет однолетний контракт с «Вашингтоном»

Бывший центровой (37 лет, 206 см) договорился об однолетнем контракте с , сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски со ссылкой на агента игрока. Соглашение будет подписано, как только Гибсон покинет рынок отказов.

Опытный бигмен был отчислен из «Нью-Йорка», с которым у него был негарантированный контракт на 5,2 млн долларов за сезон-2022/23.

В прошедшем сезоне Гибсон набирал за «Никс» 4,4 очка и 4,4 подбора в среднем за матч.

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