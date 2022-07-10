Джейден Айви не доиграл матч Летней лиги из-за травмы

Новичок Джейден Айви покинул площадку в первой четверти матча Летней лиги против (105:99) из-за травмы правого голеностопного сустава. Вскоре команда объявила, что защитник не вернется в игру.

Главный тренер «Пистонс» в Летней лиге Джордан Бринк по окончании матча сказал, что травма не кажется ему серьезной.

Айви, выбранный под 5-м номером драфта-2022, хорошо начал игру, набрав 11 очков и сделав 2 передачи за пять минут. В середине первой четверти на новичке «Пистонс» сфолили при броске из-за дуги, он издал громкий крик, после чего захромал. Айви остался в игре, чтобы исполнить три штрафных броска, после чего ушел в раздевалку.

В своем дебютном матче в Летней лиге в четверг Айви набрал 20 очков, сделал 6 подборов и 6 передач.

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