Марко Симонович завершил карьеру и стал ассистентом в «Црвене Звезде»

Капитан «Црвены Звезды» (36 лет, 203 см) объявил о завершении карьеры игрока.

В прошедшем сезоне Евролиги Симонович провел 11 матчей, набирая в среднем 2,4 очка при реализации 40% из-за дуги. Баскетболист останется в клубе в качестве ассистента главного тренера.

Марко выступал за «Црвену Звезду» на протяжении шести сезонов (2012-2014, 2015-2017, 2020-2022). С этой командой он 4 раза побеждал в лиге, 4 раза – в чемпионате Сербии, 5 раз – в Кубке Сербии.

«Желание поработать тренером появилось давно. Где-то 5-6 лет назад я начал думать об этом после предложения близких к баскетболу людей. Выбор был легким, потому что мне нравится история, которую создает .

В клубе царит семейная атмосфера, а это многое значит во всех смыслах. В руководстве есть люди, которым я доверяю, от президента до тренеров в раздевалке», – прокомментировал решение Симонович.

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