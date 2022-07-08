Владимир Йованович возглавил «Црвену Звезду»

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Владимир Йованович назначен новым главным тренером «Црвены Звезды». 38-летний сербский специалист сменил Деяна Радонича, подписав с клубом трехлетний контракт.

Йованович является главным тренером молодежной сборной Сербии, а также руководил молодежной командой «Црвены Звезды» (2016-2017). В прошлом сезоне Йованович руководил хорватской «Цибоной» и привел команду к победе в национальном чемпионате.

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