Джеймс Уайзмен: «Рад вернуться на площадку. Чувствую себя хорошо»

Бигмен «Уорриорз» вернулся в строй после разрыва мениска.

В матче Летней лиги со «Сперс» (86:85) Уайзмен набрал 11 очков (5 из 7 с игры), 2 подбора и 2 блок-шота за 19 с половиной минут.

«Рад вернуться на площадку, снова играть и быть вместе с товарищами по команде. Наконец-то это случилось. Я не играл почти полтора года, так что сейчас довольно непросто, но я наберу форму.

В целом чувствую себя хорошо», – сказал Уайзмен.

Не считая нескольких выходов на площадку в Лиге развития в марте этого года, второй номер драфта-2020 не играл с апреля 2021 года, когда получил травму.

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