«Бостон» хочет выменять драфт-пик 1-го раунда

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«Бостон» входит в число команд, которые хотят приобрести пик из второй половины первого раунда предстоящего драфта.

Как сообщает инсайдер Bleacher Report Джейк Фишер, подняться на драфте, помимо «Селтикс», хотели бы «Индиана», «Детройт» и «Юта».

«Бостон» обменял свой пик первого раунда в «Сан-Антонио» на Деррика Уайта. В распоряжении финалиста минувшего сезона остался только 53-й номер.

По словам Фишера, чтобы заполучить пик первого раунда, «Селтикс» может расстаться с одним из ролевых игроков, таким как Грант Уильямс или Пэйтон Притчард.

Гид по драфту НБА-2022. Пики 30-21

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