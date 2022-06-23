«Бостон» хочет выменять драфт-пик 1-го раунда

входит в число команд, которые хотят приобрести пик из второй половины первого раунда предстоящего драфта.

Как сообщает инсайдер Bleacher Report Джейк Фишер, подняться на драфте, помимо «Селтикс», хотели бы «Индиана», «Детройт» и «Юта».

«Бостон» обменял свой пик первого раунда в «Сан-Антонио» на Деррика Уайта. В распоряжении финалиста минувшего сезона остался только 53-й номер.

По словам Фишера, чтобы заполучить пик первого раунда, «Селтикс» может расстаться с одним из ролевых игроков, таким как или .

Гид по драфту НБА-2022. Пики 30-21