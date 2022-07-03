Новичок «Юты» попал в автомобильную аварию

«Юта» сообщила, что атакующий защитник Джонни Джузэн (21 год, 196 см) пропустит ближайшую тренировку команды, которая участвует в Летней лиге НБА.

Данное решение принято в качестве меры предосторожности после того, как баскетболист попал в автомобильную аварию.

Джузэн не был выбран на драфте этого года, но получил предложение от «Джаз» и подпишет двусторонний контракт с командой в ближайшее время.

Дюрэнт и Ирвинг ждут обмен из «Бруклина», Харден до сих пор не подписался, новых контрактов – уже на 2 млрд. В НБА открылось окно переходов