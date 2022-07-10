Генеральный менеджер «Юты»: «Нам нужно попытаться открыть новое окно»

Генеральный менеджер «Юты» Джастин Заник согласился с бывшим центровым команды Руди Гобером, который заявил, что время, когда «Джаз» претендовал на чемпионство, закончилось.

«Иногда победное окно не такое большое. Так и произошло с нами в «Юте». В клубе решили, что окно, которое было у нас в последние пару лет, закрылось», – ответил Гобер на вопрос о том, почему «Юта» решила его обменять.

«Мы потерпели неудачу, поэтому нам нужно пересобраться и попытаться открыть новое окно, и надеюсь, что оно будет большим. Нам нужно проделать большую работу, чтобы открыть его», – сказал Заник.

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