Владимир Карпенко – о переводе в основу ЦСКА: «Это возможность проявить лучшие качества и реализовать себя как взрослого игрока»

Защитник ЦСКА Владимир Карпенко прокомментировал переход в основную команду и подписание нового контракта с московским клубом.

«Для меня большая честь подписать контракт с основной командой после трех сезонов в молодежном проекте, и я благодарен руководству нашего клуба за доверие!

Это большой вызов, возможность проявить лучшие качества и реализовать себя как взрослого игрока в клубе, не имеющем себе равных в истории российского и советского баскетбола. Это именно то, к чему я стремился будучи игроком «молодежки» ЦСКА.

Начинается следующий этап в моей профессиональной карьере. Поставлены новые цели, и я буду делать все для того, чтобы ЦСКА побеждал во всех турнирах, в которых принимает участие! Буду стремиться реализовать себя в составе основной команды и оправдать доверие руководства клуба, тренерского штаба и, конечно, болельщиков. С нетерпением жду начала сезона!

Также хочу выразить благодарность своим первым тренерам Алексею Владимировичу Карпенко и Валерию Владимировичу Малахову, всем тренерам молодежного проекта ЦСКА, в частности, Андрею Николаевичу Мальцеву, с которым удалось поработать в первый сезон «молодежки», Предрагу Бадняревичу и всем сотрудникам молодёжного проекта! Они сыграли значимую роль в моем становлении как игрока и подвели меня к основной команде!» – сказал Карпенко.

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