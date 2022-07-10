Джон Уолл: «В «Клипперс» мне не обязательно быть Бэтменом в каждом матче»

Разыгрывающий Джон Уолл признался, что рад присоединиться к команде, в которой ему не придется постоянно играть роль спасителя.

«В этой команде мне не обязательно быть Бэтменом в каждом матче, чтобы побеждать.

Это моя главная цель на данном этапе карьеры, я не хочу быть Бэтменом в каждом матче. В нашей команде кто угодно может быть Бэтменом.

Меня не волновали другие команды. Они замечательные, и я рад, что они заинтересовались мной, но я хотел пойти туда, где мне не придется быть из 2016 года и нести на себе всю нагрузку. Я думаю, что «Клипперс» не хватало разыгрывающего, и я для меня это отличная ситуация», – сказал Уолл.

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