Элли Куигли стала первой четырехкратной победительницей конкурса трехочковых в истории НБА и женской НБА

Защитник Элли Куигли защитила титул и в четвертый раз выиграла конкурс трехочковых на Уик-энде всех звезд женской НБА.

36-летняя баскетболистка стала четырехкратной победительницей конкурса. Никому в истории НБА и женской НБА ранее не удавалось выиграть конкурс трехочковых более трех раз.

В финальном раунде Куигли обыграла защитника «Вашингтона» Ариэль Аткинс и новичка «Атланты» Райн Ховард.

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