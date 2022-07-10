Сабрина Ионеску стала победительницей конкурса мастерства на Уик-энде всех звезд женской НБА

Уик-энд всех звезд женской НБА в Чикаго начался с победы разыгрывающей в конкурсе мастерства.

В первом раунде Ионеску с трудом обыграла звезду «Чикаго» Азурей Стивенс, в полуфинале была повержена защитник «Лас-Вегаса» Келси Плам. В финальном раунде Сабрина разобралась со вторым номером драфта-2022, тяжелым форвардом «Индианы» Налиссой Смит.

Матч всех звезд женской НБА состоится в воскресенье.

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