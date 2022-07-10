Марко Списсу покинет УНИКС

УНИКС воспользовался опцией выхода из контракта с (27 лет, 184 см), итальянский разыгрывающий покинет казанский клуб, сообщает Telegram-канал «Свободный агент».

Списсу пришел в УНИКС в августе прошлого года, подписав контракт по схеме «1+1».

Итальянец выходил со скамейки во всех 26 матчах в прошедшем сезоне Евролиги, набирая в среднем 5,1 очка, 2,6 передачи и 1,6 подбора. В Лиге ВТБ он сыграл 17 матчей, набирая в среднем 6,5 очка, 2,5 передачи и 1,4 подбора.

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