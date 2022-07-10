«Хит» могут выменять Кэма Реддиша

может приобрести форварда в нынешнее межсезонье.

Как сообщает инсайдер New York Post Ян Бэгли, «Хит» находятся в числе команд, которые обсуждали с «Никс» потенциальный обмен игрока.

Реддиш имеет контракт на следующий сезон, за который он заработает 6 миллионов долларов. После этого баскетболист станет ограниченно свободным агентом.

Ранее «Нью-Йорк» изучал варианты обмена форварда, чтобы освободить место в платежной ведомости.

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