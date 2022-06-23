Кайри Ирвинг назвал команды, в которые хотел бы перейти, если не договорится с «Бруклином»

У разыгрывающего есть список команд, в которые он хотел бы быть обмененным по схеме «сайн-энд-трейд», если не договорится о новом контракте с «Нетс», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

В этот список входят , «Клипперс», «Нью-Йорк», , и «Филадельфия».

Ни у одной из этих команд нет места в платежной ведомости, чтобы подписать Ирвинга без помощи «Нетс», отмечает Воджнаровски.

До 29 июня Ирвинг должен определиться по поводу опции продления контракта на сезон-2022/23 с зарплатой в 36,9 млн долларов. Ранее сообщалось, что разыгрывающий может отказаться от данной опции и подписать новое соглашение на рынке свободных агентов.

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