Кайри Ирвинг назвал команды, в которые хотел бы перейти, если не договорится с «Бруклином»

Теги возможные переходы Даллас Клипперс Лейкерс Майами Бруклин Нью-Йорк Филадельфия НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

У разыгрывающего «Бруклина» Кайри Ирвинга есть список команд, в которые он хотел бы быть обмененным по схеме «сайн-энд-трейд», если не договорится о новом контракте с «Нетс», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

В этот список входят «Лейкерс», «Клипперс», «Нью-Йорк», «Майами», «Даллас» и «Филадельфия».

Ни у одной из этих команд нет места в платежной ведомости, чтобы подписать Ирвинга без помощи «Нетс», отмечает Воджнаровски.

До 29 июня Ирвинг должен определиться по поводу опции продления контракта на сезон-2022/23 с зарплатой в 36,9 млн долларов. Ранее сообщалось, что разыгрывающий может отказаться от данной опции и подписать новое соглашение на рынке свободных агентов.

Кайри – гений баскетбола. Только для него это не спорт, а искусство

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные