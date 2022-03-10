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    Инсайдер: «Никс» готовы обменять Кэмерона Реддиша»

    Теги возможные переходы Нью-Йорк НБА Кэмерон Реддиш Баскетбол

    По словам инсайдера New York Daily News Стефана Бонди, руководители «Никс» уже готовы обменять форварда Кэмерона Реддиша, которого клуб приобрел в январе у «Хоукс».

    «Они готовы его обменять, но не хотят, потому что только что отдали за него выбор в первом раунде драфта. Если они получат за него что-то меньшее, чем пик первого раунда, это будет означать, что обмен был большой ошибкой.

    Они хотят дать Кэму Реддишу еще один год. У него уже есть контракт на следующий сезон. Не думаю, что они будут основываться на том, что видели на данный момент. В 2023 году он станет ограниченно свободным агентом», – сказал Бонди.

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