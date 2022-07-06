«Парма» объявила об однолетнем контракте с Джоэлом Джеймсом

Пермская объявила о подписании однолетнего контракта с американским центровым Джоэлом Джеймсом (28 лет, 211 см).

Джеймс провел четыре сезона в NCAA, играя за университет Северной Каролины. В 2016 году он сыграл несколько матчей в составе «Индианы» в Летней лиге НБА.

В том же году Джеймс начал профессиональную карьеру в Японии. Последние три сезона американец провел в Мексике за клуб «Капитанес».

Едва не бросил баскетбол из-за травм и низкого роста, а теперь выиграл Единую лигу: интервью с Андреем Топтуновым