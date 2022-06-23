Никола Калинич интересен нескольким клубам Евролиги, включая «Барселону»

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Форвард «Црвены Звезды» Никола Калинич (30 лет, 203 см) с высокой долей вероятности может сменить команду этим летом.

Интерес к Калиничу проявляет «Барселона». Сербский баскетболист также находится в сфере интересов «Монако» и «Олимпиакоса».

В контракте Николы с «Црвеной Звездой» прописана опция выкупа на сумму 150 тысяч евро.

В матчах Адриатической лиги Калинич набирал 11,4 очка, 3,5 подбора и 3,3 передачи в среднем за игру.

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