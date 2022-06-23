Никола Калинич интересен нескольким клубам Евролиги, включая «Барселону»

Форвард «Црвены Звезды» Никола Калинич (30 лет, 203 см) с высокой долей вероятности может сменить команду этим летом.

Интерес к Калиничу проявляет . Сербский баскетболист также находится в сфере интересов и .

В контракте Николы с прописана опция выкупа на сумму 150 тысяч евро.

В матчах лиги Калинич набирал 11,4 очка, 3,5 подбора и 3,3 передачи в среднем за игру.

Гэри Пэйтон-отец и Гэри Пэйтон-сын – чемпионы НБА. Такая наследственность – редкость в лиге