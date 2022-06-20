«Барселона» может расстаться с Ником Калатесом

Разыгрывающий Ник Калатес (33 года, 198 см) может покинуть «Барселону» после сезона, в котором команде не удалось победить в АСВ и .

В случае выхода на рынок свободных агентов у Калатеса будет несколько вариантов продолжения карьеры. Высокий интерес к греку проявляют и тель-авивский .

Средние показатели Калатеса в 39 матчах АСВ этого сезона составили 6,3 очка, 4,3 подбора и 5,2 передачи за игру.

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