«Барселона» может расстаться с Ником Калатесом

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Разыгрывающий Ник Калатес (33 года, 198 см) может покинуть «Барселону» после сезона, в котором команде не удалось победить в АСВ и Евролиге.

В случае выхода на рынок свободных агентов у Калатеса будет несколько вариантов продолжения карьеры. Высокий интерес к греку проявляют «Фенербахче» и тель-авивский «Маккаби».

Средние показатели Калатеса в 39 матчах АСВ этого сезона составили 6,3 очка, 4,3 подбора и 5,2 передачи за игру.

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