«Барселона» обсуждает с Ником Калатесом расторжение контракта

Разыгрывающий Ник Калатес (33 года, 198 см) с высокой долей вероятности покинет «Барселону» после сезона, в котором команде не удалось победить в АСВ и .

Испанский клуб обсуждает с Калатесом досрочное расторжение контракта, который рассчитан до 2023 года.

В случае выхода на рынок свободных агентов у Калатеса будет несколько вариантов продолжения карьеры в клубах Евролиги. Высокий интерес к греку проявляет .

Средние показатели Калатеса в 39 матчах АСВ этого сезона составили 6,3 очка, 4,3 подбора и 5,2 передачи за игру.

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