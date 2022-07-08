Паоло Банкеро набрал 17 очков, 4 подбора и 6 передач в дебютном матче Летней лиги

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Первый номер драфта-2022 Паоло Банкеро дебютировал за «Орландо» в матче Летней лиги против «Хьюстона» (91:77).

Банкеро набрал 17 очков, 4 подбора и 6 передач.

За 26 минут итальянец реализовал 5 из 12 с игры, включая 2 из 3 из-за дуги, а также 5 из 5 с линии.

Третий номер драфта Джабари Смит принес «Рокетс» 10 очков, 7 подборов и 3 передачи.

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