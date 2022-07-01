Паоло Банкеро призывает Дюрэнта переходить в «Мэджик». Ричард Джефферсон пошутил над 1-м номером драфта

Звездный форвард (33 года, 208 см) попросил клуб об обмене в другую команду.

Первый номер драфта-2022 Паоло Банкеро призывает Дюрэнта переходить в «Мэджик». Он выложил сделанную в фотошопе совместную фотографию с Кей Ди в форме флоридского клуба.

Эксперт ESPN Ричард Джефферсон пошутил над Банкеро.

«Паоло, не хочется быть тем, кто рассказывает тебе об этом, но если это случится, ты будешь в «Бруклине», бро. Так что ты не в той майке.

Ты мне симпатичен, Паоло. Позволь немного просветить тебя по поводу того, как все работает в НБА. Если Дюрэнт перейдет в «Орландо», то ты отправишься в «Бруклин», – заявил Джефферсон.

В вишлист Дюрэнта входят и , однако «Нетс» планирует отправить форварда туда, где смогут получить наилучшую возможную сделку.

В минувшем сезоне Дюрэнт провел 55 матчей, набирая в среднем 29,9 очка, 7,4 подбора, 6,4 передачи, 0,9 перехвата и 0,9 блок-шота.

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