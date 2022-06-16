РФС лидирует в рейтинге самых популярных спортивных федераций во «ВКонтакте», Союз биатлонистов России – в телеграме

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Российский футбольный союз (РФС) лидирует среди спортивных федераций по числу подписчиков и охватам публикаций в социальной сети «ВКонтакте».

В телеграме первое место занимает Союз биатлонистов России (СБР).

Рейтинги опубликовал директор департамента креативных решений «Матч ТВ» Илья Кузнецов.

«Сравниваем спортивные федерации в соцсетях.

1. Футбол и биатлон – лучшие! Уверен, от биатлона многие обалдеют, но сложно спорить с цифрами. Тут и Губерниев с командой, и сами спортсмены и те, кто в СБР занимаются соцсетями – все красавцы!

2. Те, кто внизу списка – далеко не худшие. Это топ-15, а федераций намного больше.

3. Да, я прекрасно знаю, что глупо сравнивать футбол и условный волейбол. Но волейбол с регби – вполне интересно.

4. В телеграме общая ситуация удручающая. Надо прибавлять. Хотя можно выделить неожиданно высоко забравшуюся художественную гимнастику.

5. Во «ВКонтакте» фильтровали по числу взаимодействий, в телеграме – по среднему просмотру поста.

6. Если у федерации 2 канала (например, федерации и сборной), считаем тот, где результаты лучше», – написал Кузнецов в своем телеграм-канале «Кузница контента». 

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