Неманя Недович стал игроком «Црвены Звезды»

официально объявила о переходе в команду разыгрывающего защитника (31 год, 191 см). По информации СМИ, стороны договорились о трехлетнем контракте на 3,3 миллиона евро.

Сербский баскетболист покинул после двух сезонов за греческий клуб.

В 26 матчах минувшего сезона чемпионата Греции Недович набирал 14,4 очка, 2,3 подбора и 2,6 передачи в среднем за игру.

Недович начинал профессиональную карьеру в «Црвене Звезде», где он играл с 2008 по 2012 год. После этого он выступал за «Ритас», «Голден Стэйт», «Валенсию», «Уникаху» и «Милан».

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