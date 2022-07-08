Джо Инглс ответил болельщику, который написал, что австралиец будет играть не более 5 минут за матч

Новобранец «Бакс» Джо Инглс ответил болельщику, который написал в твиттере, что австралиец будет играть не более 5 минут за матч.

«В пять раз больше, чем когда-либо сыграешь ты», – написал в ответ Инглс.

Инглс в последние годы был любимцем болельщиков «Юты» и стабильным игроком ротации команды. По ходу сезона-21/22 он получил разрыв крестообразной связки, клуб обменял австралийца в «Портленд».

После выхода на рынок свободных агентов 34-летний баскетболист заключил контракт на один сезон с «Милуоки».

В 45 матчах минувшего розыгрыша Джо набирал в среднем 7,2 очка, 2,9 подбора и 3,5 передачи за 25 минут на площадке.

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