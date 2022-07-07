«Бакс» объявили о подписании Джо Инглса

официально объявил о подписании соглашения с форвардом (34 года, 203 см).

По информации СМИ, стороны договорились об однолетнем контракте на 6,5 млн долларов.

Инглс провел семь с половиной сезона за «Юту», но перед февральским дедлайном перешел в в результате обмена. Австралиец не сыграл за «Блэйзерс» ни одного матча из-за операции по поводу разрыва передней крестообразной связки колена.

Показатели за «Юту» в сезоне-2021/22 составили 7,2 очка, 3,5 передачи и 2,6 подбора в среднем за матч.

Куда может перейти Дюрэнт? Разбираем самые вероятные варианты обмена