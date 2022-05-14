Под занавес 6-го матча «Бакс» – «Селтикс» рядом с фан-зоной в Милуоки произошла стрельба

Под занавес шестого матча серии плей-офф «Бакс» – «Селтикс» (95:108, 3-3) возле расположенной неподалеку от домашней арены клуба из Милулоки фан-зоны Deer District произошла стрельба.

После инцидента один мужчина и одна женщина были доставлены в больницу, а третий пострадавший приехал туда сам. У всех троих повреждения, которые не угрожают жизни.

Стрелявший задержан, это 29-летний мужчина.

Выстрелы вызвали панику среди болельщиков, которые стали спешно покидать фан-зону, разбегаясь по улицам. За матчем в Deer District наблюдали 11 тысяч человек.

В полиции отмечают, что стреляли за пределами фан-зоны.

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