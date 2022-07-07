Брайан Уиндхорст: «Нетс» не в восторге от предложений, которые они получили по Дюрэнту»

По словам инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, руководство не устраивают предложения других команд по обмену звездного форварда .

«Насколько я понимаю, «Нетс» не в восторге от предложений, которые они получили по Дюрэнту на данный момент.

Можно предположить, что они пересматривают свое положение. Думаю, что причина в следующем: как известно, Дюрэнт предпочел бы перейти в «Финикс», но то, что «Санз» могут предложить на данный момент, не так уж интересно «Бруклину».

«Бруклину» интересны другие активы. Вот почему Воджнаровски и другие говорят о необходимости третьей или четвертой команды в сделке», – сказал Уиндхорст.

Помните, как Дюрэнт переходил в «Голден Стэйт»? Клэй всех веселил, Грин плакал (?), а Карри должен был объясниться

Дюрэнт – пародия на суперзвезду. А НБА, кажется, окончательно сломана