Брайан Уиндхорст: «Нетс» не в восторге от предложений, которые они получили по Дюрэнту»

Теги возможные переходы Бруклин НБА Кевин Дюрэнт Брайан Уиндхорст Баскетбол

По словам инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, руководство «Бруклина» не устраивают предложения других команд по обмену звездного форварда Кевина Дюрэнта.

«Насколько я понимаю, «Нетс» не в восторге от предложений, которые они получили по Дюрэнту на данный момент.

Можно предположить, что они пересматривают свое положение. Думаю, что причина в следующем: как известно, Дюрэнт предпочел бы перейти в «Финикс», но то, что «Санз» могут предложить на данный момент, не так уж интересно «Бруклину».

«Бруклину» интересны другие активы. Вот почему Воджнаровски и другие говорят о необходимости третьей или четвертой команды в сделке», – сказал Уиндхорст.

Помните, как Дюрэнт переходил в «Голден Стэйт»? Клэй всех веселил, Грин плакал (?), а Карри должен был объясниться

Дюрэнт – пародия на суперзвезду. А НБА, кажется, окончательно сломана

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные