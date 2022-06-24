«Зенит» ведет переговоры с Ником Калатесом

«Зенит» ведет переговоры с разыгрывающим «Барселоны» (33 года, 198 см), сообщает «Р-Спорт».

Калатес с 2015 по 2020 год выступал за греческий «Панатинаикос», где работал вместе с нынешним главным тренером «Зенита» , а также Маносом Пападопулосом, который является спортивным директором петербургского клуба.

Ранее сообщалось, что испанский клуб обсуждает с Калатесом досрочное расторжение контракта, который рассчитан до 2023 года. В случае выхода на рынок свободных агентов у Калатеса будет несколько вариантов продолжения карьеры в клубах . Высокий интерес к греку проявляет «Фенербахче».

Средние показатели Калатеса в 39 матчах АСВ этого сезона составили 6,3 очка, 4,3 подбора и 5,2 передачи за игру.

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