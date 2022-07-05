НБА. Летняя лига. «Майами» – «Голден Стэйт», «Лейкерс» против «Сакраменто»

Сегодня в Сан-Франциско завершится турнир California Classic в рамках Летней лиги НБА-2022.
В последних матчах турнира «Майами» сыграет с «Голден Стэйт», «Лейкерс» встретятся с «Сакраменто»
НБА
Летняя лига
Майами – Голден Стэйт
5 июля. 22:00
Лейкерс – Сакраменто
6 июля. 0:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Что команды НБА будут делать этим летом: за сколько подпишут Хардена? «Санс» расстаются с Эйтоном? На что рассчитывают «Лейкерс»?
«Это не Майкл подвел бейсбол, а бейсбол – Майкла». Даже позор в другом спорте оказался победой Джордана