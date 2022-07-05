НБА. Летняя лига. «Майами» – «Голден Стэйт», «Лейкерс» против «Сакраменто»

Сегодня в Сан-Франциско завершится турнир California Classic в рамках Летней лиги НБА-2022.

В последних матчах турнира «Майами» сыграет с , «Лейкерс» встретятся с «Сакраменто»

НБА

лига

– Голден Стэйт

5 июля. 22:00

Лейкерс –

6 июля. 0:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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