НБА. Летняя лига. «Сакраменто» сыграет с «Майами», «Голден Стэйт» примет «Лейкерс»

Теги результаты Голден Стэйт Лейкерс Майами Сакраменто НБА Летняя лига НБА Баскетбол

В воскресенье, 3 июля, в Сан-Франциско продолжится турнир California Classic в рамках Летней лиги НБА-2022.

«Сакраменто» встретится с «Майами». «Голден Стэйт» примет «Лейкерс».

НБА

Летняя лига

Сакраменто – Майами

4 июля. 0:00

Голден Стэйт – Лейкерс

4 июля. 2:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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