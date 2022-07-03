НБА. Летняя лига. «Сакраменто» сыграет с «Майами», «Голден Стэйт» примет «Лейкерс»

В воскресенье, 3 июля, в Сан-Франциско продолжится турнир California Classic в рамках Летней лиги НБА-2022.

встретится с «Майами». примет .

НБА

лига

Сакраменто –

4 июля. 0:00

Голден Стэйт – Лейкерс

4 июля. 2:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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