НБА. Летняя лига. «Сакраменто» сыграет с «Майами», «Голден Стэйт» примет «Лейкерс»

В воскресенье, 3 июля, в Сан-Франциско продолжится турнир California Classic в рамках Летней лиги НБА-2022.
«Сакраменто» встретится с «Майами». «Голден Стэйт» примет «Лейкерс».
НБА
Летняя лига
Сакраменто – Майами
4 июля. 0:00
Голден Стэйт – Лейкерс
4 июля. 2:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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