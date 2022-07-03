НБА. Летняя лига. «Майами» против «Лейкерс», «Сакраменто» сыграет с «Голден Стэйт»

Теги результаты Голден Стэйт Лейкерс Майами Сакраменто НБА Летняя лига НБА Баскетбол

В субботу, 2 июля, стартует турнир California Classic в рамках Летней лиги НБА-2022, который проходит по круговой системе.

«Майами» играет против «Лейкерс». «Сакраменто» встретится с «Голден Стэйт», который принимает матчи турнира на своей арене в Сан-Франциско.

НБА

Летняя лига

Майами – Лейкерс

3 июля. 0:00

Сакраменто – Голден Стэйт

3 июля. 2:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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