НБА. Летняя лига. «Майами» против «Лейкерс», «Сакраменто» сыграет с «Голден Стэйт»

В субботу, 2 июля, стартует турнир California Classic в рамках Летней лиги НБА-2022, который проходит по круговой системе.
«Майами» играет против «Лейкерс». «Сакраменто» встретится с «Голден Стэйт», который принимает матчи турнира на своей арене в Сан-Франциско.
НБА
Летняя лига
Майами – Лейкерс
3 июля. 0:00
Сакраменто – Голден Стэйт
3 июля. 2:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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