НБА. Летняя лига. «Майами» против «Лейкерс», «Сакраменто» сыграет с «Голден Стэйт»

В субботу, 2 июля, стартует турнир California Classic в рамках Летней лиги НБА-2022, который проходит по круговой системе.

«Майами» играет против . «Сакраменто» встретится с , который принимает матчи турнира на своей арене в Сан-Франциско.

НБА

лига

– Лейкерс

3 июля. 0:00

– Голден Стэйт

3 июля. 2:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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