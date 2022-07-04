Серж Ибака остался в «Милуоки» еще на год

Центровой Серж Ибака (32 года, 208 см) продолжит выступления за . Свободный агент договорился с клубом о новом контракте на один год, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Ибака перешел в «Бакс» из «Клипперс» в феврале этого года в результате четырехстороннего обмена.

В 19 матчах за чемпионов НБА 2021 года центровой набирал 7,0 очка и 5,3 подбора за 18 минут в среднем за игру.

Дюрэнт и Ирвинг ждут обмен из «Бруклина», Харден до сих пор не подписался, новых контрактов – уже на 2 млрд. В НБА открылось окно переходов