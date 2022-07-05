Шэмс Чарания: «У Кайри Ирвинга нет шансов оказаться «Лейкерс»»

Теги Лейкерс Бруклин НБА Расселл Уэстбрук Кайри Ирвинг Шэмс Чарания Баскетбол

Инсайдер НБА Шэмс Чарания оценил вероятность обмена разыгрывающего «Бруклина» Кайри Ирвинга в «Лейкерс» этим летом.

«У Кайри Ирвинга нет ни единого шанса каким-то образом перейти в «Лейкерс». Не уверен, что мы когда-нибудь увидим это», – заявил Чарания.

Ранее сообщалось, что «Лейкерс» хотят отдать за Ирвинга разыгрывающего Расселла Уэстбрука, но не готовы включить в сделку драфт-пики.

Дюрэнт и Ирвинг ждут обмен из «Бруклина», Харден до сих пор не подписался, новых контрактов – уже на 2 млрд. В НБА открылось окно переходов

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