«Сиксерс» объявили о переходе Пи Джей Такера

Форвард Пи Джей Такер официально стал игроком «Филадельфии».

Президентом «76-х» является Дэрил Мори, с которым Такер знаком по работе в «Хьюстоне».

«Эта команда достаточно хороша, чтобы противостоять любому сопернику в лиге. Собираюсь сделать все возможное, чтобы помочь «Сиксерс» выйти на новый уровень», – заявил Такер.

В сезоне-21/22 Такер представлял «Хит». 37-летний форвард помог дойти до финала конференции. Его средние показатели – 7,6 очка и 5,5 подбора при 41% попадания из-за дуги.

Как сообщал ранее инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, игрок подписал с клубом 3-летнее соглашение на 33,2 млн долларов.

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