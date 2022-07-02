Митчелл Робинсон станет 1-м игроком «Никс» за 28 лет, который выбран клубом на драфте и получил продление контракта

Свободный агент (24 года, 213 см) согласовал условия нового контракта с . Центровой заработает 60 миллионов долларов за четыре года.

Робинсон станет первым игроком «Никс» за последние 28 лет, который выбран клубом на драфте и получил от нью-йоркцев продление контракта.

Робинсон выступает за «Никс» с 2018 года. В минувшем сезоне его показатели составили 8,5 очка, 8,6 подбора и 1,8 блок-шота за 25:40 в среднем за матч.

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