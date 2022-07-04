Эдди Карри рассказал, как потерял более 57 млн долларов: «Мой бухгалтер не делал того, что должен был делать»

Бывший центровой НБА Эдди Карри рассказал, как потерял более 57 миллионов долларов, заработанных по шестилетнему контракту с , в итоге остался с долгом в 2 миллиона и лишился дома.

«Я зарабатывал миллионы, но в какой-то момент выяснилось, что мой бухгалтер не делал того, что должен был делать. У него повсюду были кредиты. Это было безумием. Сейчас я много работаю по этому поводу с профсоюзом игроков и молодыми парнями. Доверенность была самым важным фактором в моем финансовом крахе. Ошибка была в том, что я дал кому-то доверенность.

В какой-то момент, по-моему, во время моего последнего сезона за «Нью-Йорк» он взял ссуду у одного чувака в Вегасе. Он взял кредит, использовав мою подпись. Он не исполнил обязательства по кредиту, я даже не знал об этом, в итоге на меня подали в суд. Это был кредит в размере 500 000 долларов, в итоге мне пришлось заплатить около 4 миллионов долларов по этому кредиту», – рассказал Карри.

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