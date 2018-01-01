|Родился
|19 ноября 1996 | 21 год
|Гражданство
|Россия
|Клуб
|Парма|Атакующий защитник
|Рост и вес
|200|96
|2-очковые
|3-очковые
|Штрафные
|Сезон
|Команда
|Турнир
|И
|М
|З
|В
|%
|З
|В
|%
|З
|В
|%
|ПБ
|АП
|Ф
|ПХ
|П
|БШ
|О
|Единая лига ВТБ
|1
|00:57
|0.0
|0.0
|0
|1.0
|1.0
|100.0
|0.0
|0.0
|0
|0.0
|1.0
|1.0
|0.0
|0.0
|0.0
|3.0
|Показатели за всю карьеру
|1
|00:57
|0.0
|0.0
|0
|1.0
|1.0
|100.0
|0.0
|0.0
|0
|0.0
|1.0
|1.0
|0.0
|0.0
|0.0
|3.0
|Александр Платунов
|РЗ
|Коди Миллер-Макинтайр
|РЗ
|Николай Жмако
|РЗ
|Сергей Чернов
|РЗ
|Фрэнк Гэйнс
|РЗ
|Алексей Вздыхалкин
|АЗ
|Глеб Шейко
|АЗ
|Иван Ухов
|АЗ
|Максим Дыбовский
|ЛФ
|Тре Маклин
|ЛФ
|Андрейс Гражулис
|ТФ
|Артем Яковенко
|ТФ
|Константин Буланов
|ТФ
|Александр Винник
|Цен
|Янник Морейра
|Цен
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