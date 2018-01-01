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    Глеб Шейко
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    Глеб Шейко

    Gleb Sheiko
    Игры
    1
    Очки в ср.
    3.0
    Подборы в ср.
    0.0
    Сезон 2017/2018
    Полная статистика
    Родился 19 ноября 1996 | 21 год
    Гражданство Россия
    Клуб  Парма|Атакующий защитник
    Рост и вес 200|96
      2-очковые 3-очковые Штрафные  
    Сезон Команда Турнир И М З В % З В % З В % ПБ АП Ф ПХ П БШ О
    2017/2018
     Парма
    		 Единая лига ВТБ 1 00:57 0.0 0.0 0 1.0 1.0 100.0 0.0 0.0 0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
    Показатели за всю карьеру 1 00:57 0.0 0.0 0 1.0 1.0 100.0 0.0 0.0 0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
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