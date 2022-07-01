Александр Разумов вернулся в УНИКС

объявил о возвращении в команду тяжелого форварда (30 лет, 204 см). Стороны заключили контракт на один год.

Разумов выступал за УНИКС в сезоне-2020/21.

Минувший сезон форвард начинал в БК «Уфимец». В 27 матчах Александр набирал 10,0 очка, 5,1 подбора и 2,3 передачи в среднем за встречу. В марте Разумов присоединился к . Средняя статистика 30-летнего форварда в составе пермской команды составила 8,2 очка, 5,7 подбора, 2,8 передачи за 22 минуты игрового времени.

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