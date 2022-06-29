«Кливленд» выставил квалификационное предложение Коллину Секстону

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«Кливленд» выставил квалификационное предложение разыгрывающему защитнику Коллину Секстону (23 года, 185 см), который пропустил большую часть прошедшего сезона из-за травмы колена.

Секстон теперь является ограниченно свободным агентом. С четверга командам будет разрешено вести переговоры со свободными агентами.

В минувшем сезоне Секстон сыграл всего 11 матчей, набирая в среднем 16,0 очка, 3,3 подбора и 2,1 передачи за 28,7 минуты. В ноябре он перенес операцию по поводу разрыва мениска левого колена.

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