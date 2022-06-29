«Кливленд» не сходится по зарплате с Коллином Секстоном

не может договориться с разыгрывающим об уровне заработной платы по новому контракту.

Как сообщает инсайдер Bleacher Report Джейк Фишер, игрок хочет зарабатывать более 20 миллионов в год, а клуб предлагает ему соглашение на сумму около 51 миллиона долларов за три сезона.

Секстон является ограниченно свободным агентом и может получить желаемый контракт от другой команды, но «Кавс» имеют право повторить любое предложение.

В минувшем сезоне 23-летний баскетболист сыграл всего 11 матчей, набирая в среднем 16,0 очка, 3,3 подбора и 2,1 передачи за 28,7 минуты. В ноябре он перенес операцию по поводу разрыва мениска левого колена.

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