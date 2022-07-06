«Олимпиакос» нацелен на подписание Ника Калатеса и Костаса Адетокумбо

планирует подписать контракт с разыгрывающим Ником Калатесом (33 года, 198 см) в нынешнее межсезонье, сообщает Eurohoops.

Игрок с высокой долей вероятности расторгнет контракт с «Барселоной» этим летом. Также он входит в сферу интересов «Зенита».

Показатели Калатеса в Евролиге-2021/22 составили 6,3 очка, 5,2 передачи и 4,3 подбора в среднем за матч.

Кроме того, «Олимпиакос» по-прежнему хочет подписать форварда (24 года, 208 см), который в минувшем сезоне стал чемпионом Франции в составе .

Едва не бросил баскетбол из-за травм и низкого роста, а теперь выиграл Единую лигу: интервью с Андреем Топтуновым