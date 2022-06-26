«Виллербан» хочет подписать Дэрила Мэйкона и Ливио Жан-Шарля

хочет усилиться несколькими игроками в нынешнее межсезонье, пишет инсайдер Маттео Андреани.

Французский клуб планирует вернуть форварда Ливио Жан-Шарля (28 лет, 206 см), который уже выступал за «Виллербан» ранее (2011-2016, 2017, 2018-2020).

В минувшем сезоне Евролиги Жан-Шарль играл за греческий , набирая в среднем 3,5 очка и 3 подбора.

Также лионцы проявляют интерес к разыгрывающему (26 лет, 188 см).

Американец провел сезон-2021/22 в . Его показатели в Евролиге – 13,6 очка, 3,6 передачи и 2,1 подбора в среднем за матч.

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