«Санз» официально подписали Бийомбо, Окоги и Ли

официально объявил о подписании контрактов со свободными агентами Бисмаком Биймбо (29 лет, 206 см), (23 года, 193 см) и Дэмианом Ли (29 лет, 196 см).

Центровой Бийомбо присоединился к «Санз» в январе этого года и провел 36 матчей в регулярном чемпионате, набирая в среднем 5,8 очка, 4,6 подбора и 0,8 блок-шота.

Защитник Окоги провел первые четыре года профессиональной карьеры в «Миннесоте». В прошлом сезоне он набирал 2,7 очка и 1,4 подбора за 10,5 минуты. По информации СМИ, соглашение с «Финиксом» рассчитано на один сезон.

Чемпион 2022 года провел в «Уорриорз» четыре последних сезона, за это время он принял участие в 201 матче (42 в стартовом составе). Средние показатели – 8,1 очка и 3,4 подбора за 20,6 минуты при 43,7% с игры и 36,6% из-за дуги. Контракт с «Санз» также рассчитан на один сезон.

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